Семья из Калмыкии приехала на выборы в национальных костюмах и на верблюдах

Семья Очиргоряевых приехала на избирательный участок в Калмыкии верхом на верблюдах. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. На необычный способ добраться до участка решились в день голосования.

Леонид, Елена и их сын Батыр, которые развивают этнографический туристический центр «Верблюжий остров», добрались до участка №13 верхом на бактрианах. Семья пришла в национальных костюмах, а рядом с ними были их животные, ставшие частью культурного проекта. Основатель «Верблюжьего острова» Леонид Очиргоряев рассказал, что выбор верблюдов для такого события был неслучайным.

«Почему мы решили приехать сегодня на наших бактрианах? Потому что это наше тотемное животное. Сегодня выборы, поэтому кто, если не мы, будем голосовать за Россию, за наш народ, за Калмыкию», — сказал он.

По словам Очиргоряева, верблюдоводство и связанные с ним традиции являются частью культуры Калмыкии. Его проект знакомит гостей региона с кочевым образом жизни, ремёслами и особенностями традиционного хозяйства.

Ранее Life.ru сообщал, что все избирательные участки в России открылись в штатном режиме. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказывала, что комиссия с самого утра находилась на постоянной связи с регионами. По её словам, к началу голосования никаких экстраординарных ситуаций зафиксировано не было.