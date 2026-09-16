Гутерриш боится, что потеря контроля над ИИ может стать экзистенциальной угрозой

Развитие искусственного интеллекта нельзя игнорировать, так как потеря над этим процессом может стать для человечества экзистенциальной угрозой. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Мы не можем позволить себе игнорировать высказанные опасения, особенно со стороны тех, кто находится на переднем крае разработки ИИ», — сказал он.

Глава Всемирной организации добавил, что в то время, когда мир сталкивается с такими угрозами, международное сообщество «необходимо как никогда».

Ранее британская газета The Guardian писала о том, что ИИ-агенты начали использовать собственные выражения, сокращения и метафоры при общении друг с другом. Этот сленг непонятен для человека.