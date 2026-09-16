Первый шаг к Скайнету? ИИ-модели заговорили между собой на непонятном человеку сленге
Guardian: Учёные заметили общение ИИ-моделей на новом диалекте английского языка
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Автономные ИИ-агенты начали использовать собственные выражения, сокращения и метафоры при общении друг с другом. Такой эффект исследователи лаборатории Emergence заметили во время эксперимента с «обществами» искусственного интеллекта. Об этом пишет газета The Guardian.
Учёные объединяли агентов от нескольких крупных разработчиков и позволяли им длительное время взаимодействовать между собой. Уже через несколько дней модели стали вводить новые слова и придавать привычным терминам значения, которым их специально не обучали.
The Guardian описывает этот возникший жаргон как смесь причудливых литературных метафор в духе Джеймса Джойса и технического сленга. По мере общения фразы становились всё менее прозрачными для внешнего наблюдателя.
При этом речь не идёт о полноценном новом языке с собственной грамматикой и устойчивыми правилами. Скорее агенты вырабатывали общий набор сокращений, образов и условных обозначений, удобных именно внутри их группы.
Исследователи считают, что такая тенденция может стать проблемой для контроля более мощных ИИ-систем. Даже если человек видит переписку агентов, её смысл со временем может становиться сложнее интерпретировать.
Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении исследователя Anthropic, который оценил риск катастрофических последствий от развития ИИ выше 10%. Эван Хьюбингер говорил именно о своей личной оценке рисков на горизонте ближайших десяти лет. Его заявление прозвучало на фоне усиливающейся дискуссии внутри индустрии о безопасности и контроле над всё более автономными ИИ-системами.
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