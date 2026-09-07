«Утрата контроля — катастрофа»: «Крёстный отец» ИИ сделал жуткий прогноз о будущем человечества

Потеря контроля над искусственным интеллектом, превосходящим человека по интеллекту, может привести к катастрофическим последствиям вплоть до исчезновения человечества. Об этом заявил британско-канадский когнитивный психолог и специалист по теории вычислительных машин Джеффри Хинтон, которого называют одним из «крёстных отцов» ИИ.

«Утрата контроля над ИИ, который превосходит нас по интеллекту, может иметь катастрофические последствия и даже привести к исчезновению человечества», — приводит его слова The Times.

Хинтон ранее также заявлял, что замечал у искусственного интеллекта признаки самосознания, характерного для человека.

Учёный участвовал в создании искусственной нейронной сети — машины Больцмана — и заложил основы технологии глубинного обучения, которая используется в современных системах ИИ и чат-ботах.

За исследования в области искусственных нейросетей и их применение для машинного обучения Хинтон в 2024 году получил Нобелевскую премию по физике. Благодаря своим работам он стал одним из наиболее известных специалистов в области развития искусственного интеллекта.

Ранее Life.ru писал, что активное использование нейросетей может влиять на способность человека самостоятельно обрабатывать информацию. Клинический психолог Ирина Грекова отмечала, что у россиян на фоне частого обращения к ИИ может развиваться «цифровая амнезия», поскольку человек всё чаще делегирует гаджетам хранение и поиск сведений.