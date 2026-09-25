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Опубликовано 25 сентября, 11:46

Гвардейцы идут напролом: Белоусов назвал освобождение Доброполья Малого символом стойкости бойцов

Белоусов поздравил 76-ю дивизию с освобождением Малого Доброполья

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и бойцов 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии с освобождением населённого пункта Доброполье Малое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Дивизия действует в составе 51-й армии.

«Эта победа продолжает героический путь дивизии и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества», — подчеркнул Белоусов в обращении к военнослужащим.

Глава Минобороны поблагодарил гвардейцев за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу. Он также выразил уверенность, что личный состав продолжит выполнять поставленные задачи, защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

Новости СВО 25 сентября: ВС РФ взяли Светлую Долину, ВСУ бегут из Доброполья, «Волчанский котёл» сжимается, США ставят условия Зеленскому
Новости СВО 25 сентября: ВС РФ взяли Светлую Долину, ВСУ бегут из Доброполья, «Волчанский котёл» сжимается, США ставят условия Зеленскому

Ранее Life.ru писал о ситуации на Добропольском направлении. По данным российского военного ведомства на 24 сентября, подразделения группировки «Центр» освободили Доброполье Малое, одновременно продолжались бои в районе одноимённого города.

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Милена Скрипальщикова
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