Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и бойцов 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии с освобождением населённого пункта Доброполье Малое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Дивизия действует в составе 51-й армии.

«Эта победа продолжает героический путь дивизии и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества», — подчеркнул Белоусов в обращении к военнослужащим.

Глава Минобороны поблагодарил гвардейцев за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу. Он также выразил уверенность, что личный состав продолжит выполнять поставленные задачи, защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

Ранее Life.ru писал о ситуации на Добропольском направлении. По данным российского военного ведомства на 24 сентября, подразделения группировки «Центр» освободили Доброполье Малое, одновременно продолжались бои в районе одноимённого города.