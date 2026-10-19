Хабиб закрутил роман со стюардессой на 15 лет младше

Исполнитель хита «Ягода-малинка» Хабиб закрутил роман с 21-летней стюардессой Елизаветой, которая младше него на 15 лет. Как выяснил Super, возможные влюблённые недавно отдыхали в Турции, однако старались не афишировать совместную поездку.

36-летний певец отправился на курорт Белек в компании друзей и остановился в пятизвёздочном отеле Papillon Zeugma Relaxury. Спустя несколько дней к отдыхающим присоединилась Елизавета. По информации издания, стоимость проживания в люксе гостиницы начинается от 122 тысяч рублей за три ночи.

На своих страницах в соцсетях Хабиб и девушка не публиковали совместных фотографий. Однако журналисты обратили внимание на снимки, сделанные в одних и тех же местах на территории отеля. Кроме того, артист и его избранница появились на видео в аккаунте одной из его подруг.

Super предполагает, что певец мог познакомиться с Елизаветой во время авиаперелёта, поскольку девушка работает бортпроводницей.

Артист и прежде предпочитал не раскрывать подробности личной жизни. В 2021 году журналисты Super заметили его в объятиях одной из участниц диджей-дуэта DJ Twins Project. Правда, установить, с кем именно проводил время певец — Анной или Кристиной, — тогда не удалось.

Ранее Life.ru рассказывал, как Хабиб упал с мотоцикла во время отдыха в горах Таиланда. В феврале 2026 года артист решил прокатиться по сложному горному серпантину, но потерял управление и покатился по склону. Певец опубликовал фотографии разбитых коленей и ссадин, заверив поклонников, что серьёзных травм удалось избежать. После происшествия он призвал подписчиков беречь себя.