Певец Юрий Антонов завёл романтические отношения в 81 год

Популярный российский певец и композитор Юрий Антонов даже в 81 год молод душой. Он ведёт себя как настоящий рыцарь и даже ходит с девушкой в кино, но о новом браке слышать не хочет, рассказал его друг, поэт Владимир Ильичёв.

По его словам, народный артист России никогда не обсуждает личную жизнь даже с близкими друзьями, это стало своеобразным табу в общении. При этом Ильичёв уверен: Антонову сегодня не чужды романтика и внимание со стороны красивых женщин.

«Знаю только, что он как любой нормальный мужчина любит общаться с красивыми женщинами. У него есть девушка, с которой он может пойти в кино. В этом плане, да и в плане музыки тоже, он вполне современный человек», — отметил собеседник kp.ru.

Ранее Юрий Антонов отказался включать бывших жён в свой биографический сериал. Все три брака легендарного музыканта останутся за кадром проекта.