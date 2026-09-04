Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября, 11:57

Певец Юрий Антонов завёл романтические отношения в 81 год

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Популярный российский певец и композитор Юрий Антонов даже в 81 год молод душой. Он ведёт себя как настоящий рыцарь и даже ходит с девушкой в кино, но о новом браке слышать не хочет, рассказал его друг, поэт Владимир Ильичёв.

По его словам, народный артист России никогда не обсуждает личную жизнь даже с близкими друзьями, это стало своеобразным табу в общении. При этом Ильичёв уверен: Антонову сегодня не чужды романтика и внимание со стороны красивых женщин.

«Знаю только, что он как любой нормальный мужчина любит общаться с красивыми женщинами. У него есть девушка, с которой он может пойти в кино. В этом плане, да и в плане музыки тоже, он вполне современный человек», — отметил собеседник kp.ru.

«Монетизация не нужна»: Юрий Антонов раскрыл, почему не доверит своих питомцев Куклачёву
«Монетизация не нужна»: Юрий Антонов раскрыл, почему не доверит своих питомцев Куклачёву

Ранее Юрий Антонов отказался включать бывших жён в свой биографический сериал. Все три брака легендарного музыканта останутся за кадром проекта.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Юрий Антонов
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar