Хакеры получили документы об уязвимости Берлина перед дронами

Взломавшие системы сената Берлина хакеры получили доступ к сотням документов о рисках атак беспилотников. Среди материалов оказались сведения об угрозах для аэропорта столицы и недостатках действующих мер безопасности. Об этом сообщило издание Bild.

Кибергруппа Rhysida, атаковавшая компьютерную инфраструктуру сената Берлина, похитила около 5,79 ТБ информации. После взлома преступники получили доступ к большому массиву внутренних материалов, включая документы, связанные с безопасностью воздушного пространства. Утечка произошла после того, как хакеры потребовали от властей Берлина около двух миллионов евро. Не дождавшись выплаты в установленный срок, они разместили в интернете примерно 1,5 млн файлов.

В опубликованный массив вошли служебная переписка, закрытые отчёты, пароли и персональные сведения граждан. При этом точный объём информации, оказавшейся у злоумышленников, пока неизвестен даже пострадавшим ведомствам. Особое внимание Bild обратило на документ Высшей авиационной службы Берлин — Бранденбург, датированный ноябрём 2025 года. В нём оценивались риски применения беспилотников против объектов в немецкой столице.

Авторы материала предупреждали, что аппарат способен проникнуть в охраняемую зону и доставить туда опасный груз. В документе также отмечалось, что инструкции по оборудованию дронов взрывчатыми веществами доступны в интернете. Поводом для подготовки такого предупреждения стал инцидент 2 августа 2025 года. Тогда беспилотник пролетел непосредственно над терминалом берлинского аэропорта, оказавшись внутри зоны, где полёты запрещены.

Ранее сообщалось, что оппозиционным депутатам в Германии не предоставили конкретные материалы, которыми власти обосновывают версию о причастности России к инциденту с беспилотником возле аэропорта Лейпциг/Галле. Проведения встречи добивалась фракция «Зелёных». Её представители хотели получить больше сведений о предполагаемых гибридных угрозах и выяснить, какие именно данные позволили правительству связать произошедшее с Москвой.