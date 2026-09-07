Хантер Байден выпустит мемкоин LAPTOP в честь скандального ноутбука

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер Байден планирует запустить собственную криптовалюту LAPTOP. Название токена отсылает к его ноутбуку, который оказался в центре громкого политического скандала перед выборами в США в 2020 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Запуск мемкоина запланирован на 9 сентября. Токен будет создан в сети Base, разработанной криптобиржей Coinbase. Всего планируется выпустить 1 млрд монет. Около 30% из них получат основатели проекта, включая самого Хантера Байдена. Эти токены заблокируют на полгода, а затем будут постепенно разблокировывать в течение двух лет.

Ещё часть монет хотят распределить среди владельцев криптокошельков, которые потеряли деньги на мемкоине TRUMP, а также среди подписчиков Байдена и других участников проекта. При этом до 30% выпуска могут уничтожить при наступлении определённых условий. Среди них — победа кандидата от Демократической партии на выборах президента США в 2028 году, новый рекорд биткоина или превышение капитализации LAPTOP над токеном TRUMP.

Если эти условия не сработают, предусмотренную долю монет планируют направить на благотворительность. Мемкоины обычно не имеют собственной ценности и часто резко теряют стоимость вскоре после появления на рынке. Несмотря на это, подобные активы регулярно используют как инструмент привлечения внимания к политическим и общественным событиям.

Скандальная история вокруг Хантера Байдена началась ещё в 2020 году после публикации материалов с его ноутбука. Ранее Life.ru рассказывал о расследовании вокруг сына бывшего президента США, которого американский конгрессмен обвинял в многочисленных нарушениях, а сам ноутбук стал одним из главных политических сюжетов перед выборами в США. В файлах содержалась личная переписка, фотографии и другие скандальные данные.