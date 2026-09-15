Хэллоуин без фонарей: Британские тыквы после аномальной жары измельчали на 40%

Британские фермеры предупреждают, что урожай тыкв к Хэллоуину оказался примерно на 40% мельче обычного, а толстая кожура осложнит вырезание традиционных фонарей. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на производителей.

Причиной неудачного сезона стали рекордная жара и продолжительная засуха. С мая по сентябрь в Великобритании насчитали 40 дней с температурой выше 30 градусов. При такой погоде рост культуры значительно замедляется.

Из-за нехватки влаги плоды не успели набрать привычный размер, поэтому сбор в этом году начинается раньше. Одновременно оболочка стала плотнее, что дополнительно осложняет создание хэллоуинских фигур. Эксперты предлагают детям вместо вырезания просто раскрашивать овощи.

Экстремальная погода ударила и по другим культурам. Картофель вырос настолько мелким, что производителю McCain пришлось закупать прошлогодние запасы для поддержания выпуска продукции. Яблоки также потеряли в размере и начали созревать раньше обычного.

Аномальная жара может сказаться даже на крепости сидра. Из-за засухи яблоки и груши набрали больше сахара, поэтому напиток из такого сырья способен получиться крепче. Таким образом, последствия необычно сухого лета британцы почувствуют не только при подготовке к Хэллоуину.

Ранее сообщалось, что россиянка Алина Романова вырастила на своём участке тыкву крупных размеров. По её словам, для такого результата растению требуется постоянный уход. Хозяйка урожая отметила, что тыкву нужно каждый день поливать, подкапывать, обрабатывать и удобрять. Также важно следить за её здоровьем.