Москвич обвинил химчистку «Диана» в порче практически новой куртки Armani Exchange стоимостью 50 тысяч рублей. По словам мужчины, после дорогостоящей обработки ткань заметно выцвела, а фирменный шеврон оказался порван. Однако в компании претензии отвергли, заявив, что вещь сохранила «хороший товарный вид». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Москвич пожаловался на испорченную в химчистке «Диана» куртку Armani. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Мужчина отнёс куртку в отделение химчистки на Алтайской улице, 12, заплатив за услугу 4660 рублей. Он специально выбрал более дорогой вариант обработки, рассчитывая получить качественный результат. Однако при получении вещи обнаружил изменения цвета ткани и повреждение фирменной нашивки.

Москвич пожаловался на испорченную в химчистке «Диана» куртку Armani. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Клиент направил письменную претензию, потребовав разобраться в ситуации. Но компания «Алтай», связанная с сетью «Диана», своей вины не признала. В официальном ответе представители химчистки заверили, что технологический процесс не нарушался, а цвет изделия соответствует указанному в квитанции при приёме.

Такой ответ москвича не устроил. Он настаивает, что до чистки куртка находилась практически в идеальном состоянии, и намерен добиваться компенсации через суд.

Ранее Life.ru рассказывал о жительнице Перми, которая отсудила у химчистки 408 тысяч рублей за испорченную брендовую куртку. Женщина сдала зимнюю вещь стоимостью 230 тысяч рублей на чистку за полторы тысячи, но после обработки куртка сильно села и потеряла форму. Независимая экспертиза подтвердила грубые нарушения технологии, после чего суд взыскал с владельца химчистки компенсацию, включая 86 тысяч рублей за моральный вред и штрафные санкции.