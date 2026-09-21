Химозное мороженое выдало нового кавалера? Вавилова подогрела слухи о разрыве с Дуровым

Юлия Вавилова подогрела слухи о возможном расставании с основателем Telegram Павлом Дуровым*. На новом снимке с Бали в кадр попала мужская рука со стаканчиком фруктов, сладких шариков и сахарной пасты.

Лицо спутника Вавилова не показала, поэтому установить, кто именно находится рядом с ней, по фотографии невозможно. Сама блогерша о новом романе или расставании с Дуровым* не объявляла.

Мороженое выдало нового ухажёра Вавиловой после слухов о разрыве с Дуровым. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ uliiavavilova

Внимание привлёк именно десерт. Такой набор плохо сочетается с рационом основателя Telegram: ещё в 2017 году Дуров перечислял сахар и фастфуд среди продуктов, от которых давно отказался. Впоследствии он вновь подтверждал, что избегает переработанного сахара.

Поэтому пользователи соцсетей могут лишь строить догадки о личности мужчины рядом с Вавиловой.

Слухи вокруг их отношений возникали и раньше. В июле 2026 года СМИ обсуждали видео, на котором Вавилова танцевала с другим мужчиной, вскоре после появления кадров Дурова* в компании неизвестной девушки.

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