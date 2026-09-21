Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 16:04

Химозное мороженое выдало нового кавалера? Вавилова подогрела слухи о разрыве с Дуровым

Расставание Дурова* с Вавиловой рассекретили по химозному мороженому

Обложка © Telegram / Vavia&#x27;s

Обложка © Telegram / Vavia's

Юлия Вавилова подогрела слухи о возможном расставании с основателем Telegram Павлом Дуровым*. На новом снимке с Бали в кадр попала мужская рука со стаканчиком фруктов, сладких шариков и сахарной пасты.

Лицо спутника Вавилова не показала, поэтому установить, кто именно находится рядом с ней, по фотографии невозможно. Сама блогерша о новом романе или расставании с Дуровым* не объявляла.

Мороженое выдало нового ухажёра Вавиловой после слухов о разрыве с Дуровым. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ uliiavavilova

Мороженое выдало нового ухажёра Вавиловой после слухов о разрыве с Дуровым. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ uliiavavilova

Внимание привлёк именно десерт. Такой набор плохо сочетается с рационом основателя Telegram: ещё в 2017 году Дуров перечислял сахар и фастфуд среди продуктов, от которых давно отказался. Впоследствии он вновь подтверждал, что избегает переработанного сахара.

Поэтому пользователи соцсетей могут лишь строить догадки о личности мужчины рядом с Вавиловой.

Слухи вокруг их отношений возникали и раньше. В июле 2026 года СМИ обсуждали видео, на котором Вавилова танцевала с другим мужчиной, вскоре после появления кадров Дурова* в компании неизвестной девушки.

Украинская «жена» Павла Дурова* подала иск в США и обвинила его в преследовании
Украинская «жена» Павла Дурова* подала иск в США и обвинила его в преследовании

Ранее Life.ru рассказывал, что Вавилова публиковала совместные кадры с Дуровым из поездки в Италию и называла их «римскими каникулами».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Павел Дуров
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar