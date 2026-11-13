В Екатеринбурге нейрохирург извлёк из головы мужчины пулю, которая оставалась там около 30 лет. О проведённой операции сообщили в телеграм-канале Минздрава Свердловской области.

Мужчина проходил 30 лет с пулей в голове. Фото © Telegram / Здоровье уральцев

Хирургическое вмешательство выполнил специалист Свердловской областной клинической больницы № 1 Михаил Усов. Врач работал под местной анестезией и смог удалить инородное тело, предположительно оставшееся после выстрела из пневматической винтовки. Извлечённую пулю затем отдали пациенту на память.

В Екатеринбурге врачи извлекли пулю из головы мужчины спустя 30 лет. Фото © Telegram / Здоровье уральцев

История ранения уходит в 1990-е годы. Тогда медики сочли операцию слишком рискованной: пуля располагалась в непосредственной близости от важных нервов, сосудов и органов слуха. В результате металлический предмет остался в голове мужчины на десятилетия.

Недавно состояние екатеринбуржца ухудшилось. Его начали беспокоить интенсивные головные боли, нарушения зрения и проблемы с координацией движений. Неврологи заподозрили инсульт либо тяжёлую энцефалопатию, однако провести полноценное обследование мешала сама пуля.

Из-за металла в черепе магнитно-резонансная томография представляла опасность. Компьютерная томография тоже не позволяла получить необходимые изображения: инородное тело создавало сильные помехи, скрывавшие соседние участки мозга. Потому было принято решение его удалить.

Ранее Life.ru сообщал, что хирурги Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота смогли вернуть речь участнику СВО после тяжёлого ранения головы. Металлический осколок затронул оба полушария головного мозга. Благодаря работе медиков военнослужащий вновь смог говорить.