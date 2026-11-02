Хирурги Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота проводят сложнейшие операции, помогая тяжелораненым участникам СВО возвращать речь и подвижность. О необычных случаях спасения военнослужащих и современных медицинских технологиях пишет Zvezdanews.

В госпитале ТОФ хирурги вернули речь бойцу после тяжёлого ранения головы. Видео © Zvezdanews

Одним из пациентов стал Сергей Филиппов, пострадавший в июне во время боёв под Гуляйполем в Запорожской области. Минный осколок прошёл через оба полушария головного мозга и застрял в виске, не повредив жизненно важные участки.

При поступлении в больницу мужчина не мог разговаривать и понимать чужую речь. Благодаря хирургическому вмешательству эту способность удалось восстановить. Теперь военнослужащему предстоит реабилитация, после которой медики рассчитывают на его возвращение к привычной жизни.

«Честно, переживала, что не восстановят. Я очень благодарна врачам», — призналась супруга бойца Ирина.

Современное оснащение госпиталя позволяет проводить малоинвазивные операции даже при серьёзных повреждениях нервов. Например, с помощью эндоскопа специалисты восстанавливают работу пальцев после осколочных ранений рук. Небольшие разрезы уменьшают кровопотерю, боль и вероятность осложнений.

Ещё одному пациенту после минного взрыва потребовалась замена разрушенного позвонка титановым имплантом. Первоначально пострадавшему установили временную конструкцию в полевом госпитале. После основного лечения мужчина сможет продолжить службу с определёнными ограничениями.