Пуля прошила оба полушария мозга: Хирурги сотворили чудо и вернули речь бойцу СВО
Хирурги ТОФ вернули речь бойцу СВО с осколком в обоих полушариях мозга
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Хирурги Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота проводят сложнейшие операции, помогая тяжелораненым участникам СВО возвращать речь и подвижность. О необычных случаях спасения военнослужащих и современных медицинских технологиях пишет Zvezdanews.
В госпитале ТОФ хирурги вернули речь бойцу после тяжёлого ранения головы. Видео © Zvezdanews
Одним из пациентов стал Сергей Филиппов, пострадавший в июне во время боёв под Гуляйполем в Запорожской области. Минный осколок прошёл через оба полушария головного мозга и застрял в виске, не повредив жизненно важные участки.
При поступлении в больницу мужчина не мог разговаривать и понимать чужую речь. Благодаря хирургическому вмешательству эту способность удалось восстановить. Теперь военнослужащему предстоит реабилитация, после которой медики рассчитывают на его возвращение к привычной жизни.
«Честно, переживала, что не восстановят. Я очень благодарна врачам», — призналась супруга бойца Ирина.
Современное оснащение госпиталя позволяет проводить малоинвазивные операции даже при серьёзных повреждениях нервов. Например, с помощью эндоскопа специалисты восстанавливают работу пальцев после осколочных ранений рук. Небольшие разрезы уменьшают кровопотерю, боль и вероятность осложнений.
Ещё одному пациенту после минного взрыва потребовалась замена разрушенного позвонка титановым имплантом. Первоначально пострадавшему установили временную конструкцию в полевом госпитале. После основного лечения мужчина сможет продолжить службу с определёнными ограничениями.
Ранее Life.ru сообщал о пересадке донорской кисти участнику СВО в московском НИИ имени Склифосовского. Операция продолжалась более 12 часов, после неё военнослужащему назначили длительную реабилитацию и препараты для предотвращения отторжения тканей.