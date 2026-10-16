В Москве хирурги пересадили донорскую кисть герою СВО Владимиру Медюлянову

Капитан Владимир Медюлянов, который потерял левую руку в ходе СВО, перенёс пересадку донорской кисти в московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на друга военнослужащего Олега Герасимова.

Несколько хирургических бригад работали более 12 часов. Медюлянов получил высокотехнологичную медицинскую помощь бесплатно, по полису ОМС.

«Операция по трансплантации кисти донора прошла успешно, длилась более 12 часов», — рассказал Герасимов.

По его словам, после вмешательства военнослужащий находился в реанимации и отходил от наркоза. Герасимов со ссылкой на врачей оценил состояние друга как удовлетворительное.

Донорскую кисть для Медюлянова нашли чуть более чем за полгода. Подготовку к трансплантации он начал ещё в декабре 2025 года. Всё это время капитан выполнял назначения специалистов. До операции он пользовался протезом левой руки.

Теперь пациенту предстоит длительное восстановление. По словам Герасимова, Медюлянов получает препараты для подавления иммунного ответа, чтобы снизить риск отторжения донорских тканей. На первом этапе врачи ограничат его контакты с окружающими. Сроки дальнейшей реабилитации пока неизвестны.

Как пишет агентство, Медюлянов стал третьим пациентом, которому пересадили верхние конечности в НИИ Склифосовского. В апреле 2025 года российские и китайские хирурги выполнили трансплантацию правого предплечья и кисти 53-летнему мужчине. В феврале 2026 года специалисты пересадили обе верхние конечности 42-летнему пациенту. В апреле такие операции вошли в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2026 год.

Медюлянов окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и до начала СВО служил на Дальнем Востоке. Он имеет три ордена Мужества. Левую руку капитан потерял после третьего ранения. Во время реабилитации он прошёл испытания второго потока программы «Время героев», а летом 2025 года участвовал в экспедиции к Северному полюсу.

Ранее военные хирурги в Рязани восстановили повреждённую кость руки бойца ВС РФ с помощью фрагмента его малоберцовой кости. Военнослужащий получил сложный перелом с обширной потерей костной ткани. Стандартные методы лечения не дали необходимого результата, поэтому специалисты выбрали пересадку. Во время операции они закрепили костный фрагмент и восстановили кровоснабжение в этой области. По данным Минобороны, врачам удалось сохранить подвижность и чувствительность руки. После вмешательства пациент оставался под круглосуточным наблюдением. Медики оценивали его состояние как стабильное и отмечали начало заживления тканей.