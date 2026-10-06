Хлеб для школ, больниц и детсадов: ФАС заподозрила две компании в сговоре на торгах на 650 млн

Федеральная антимонопольная служба заподозрила двух поставщиков хлеба в сговоре на закупках для больниц, социальных учреждений, школ и детских садов Воронежской области. Общая сумма торгов, которые попали в поле зрения ведомства, превысила 650 млн рублей.

ФАС возбудила дело в отношении АО «Хлебозавод № 7» и АО «Тобус». По версии службы, компании могли заключить антиконкурентное соглашение, чтобы поддерживать цены при участии в закупках хлеба и хлебобулочных изделий.

Общая стоимость соответствующих торгов составила 650 190 414 рублей.

Антимонопольное ведомство обратило внимание сразу на несколько признаков возможной согласованности действий участников. Среди них — использование одинаковых IP-адресов и общей технической инфраструктуры, совпадение свойств файлов в заявках и небольшая разница во времени их подачи.

Кроме того, ФАС указала на устойчивые финансовые и корпоративные связи между организациями. Признаки возможного сговора специалисты обнаружили с помощью государственной информационной системы «Антикартель».

Теперь службе предстоит установить, действительно ли компании нарушили закон о защите конкуренции. Если вина будет доказана, участникам грозят оборотные штрафы по статье 14.32 КоАП РФ.

Речь идёт о закупках социально значимого продукта для учреждений Воронежской области — в том числе медицинских организаций, школ и детских садов. Именно поэтому дело касается не просто коммерческих поставок, а государственного и муниципального заказа.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Челябинске выявили картельный сговор на 90 млн рублей при закупках школьного питания. Участники торгов создавали видимость конкуренции и пытались не допустить снижения цен; нарушения обнаружили по итогам проверки УФАС и ФСБ.