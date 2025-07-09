В Челябинске выявили картельный сговор на 90 млн в сфере школьного питания

В Челябинске раскрыта схема хищений при организации питания в школах и социальных учреждениях, принёсшая злоумышленникам более 90 миллионов рублей. Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски по местам жительства и работы подозреваемых, в том числе в муниципальном акционерном обществе «Уральский комбинат питания», сообщили URA.ru в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным следствия, ряд организаций, включая «Уральский комбинат питания», «Детское общественное питание — ДОП», «Комбинат питания», «Кардинал», «Диалогплюс» и несколько индивидуальных предпринимателей, вступили в тайный сговор. Их целью было обеспечить победу определённой компании на торгах и предотвратить снижение цен. Для этого они создавали видимость конкуренции, подавая фальшивые заявки. Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы подтвердило факт сговора, оценив полученную участниками прибыль в более чем 90 миллионов рублей.

Контракты заключались с учреждениями, находящимися в подчинении администрации Челябинска. Всего в период с 2022 по 2024 год было совершено 27 закупок. Нарушения выявились в результате совместных проверок ФСБ и УФАС. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье о незаконном ограничении конкуренции.