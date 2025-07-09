В Челябинске выявили картельный сговор на 90 млн в сфере школьного питания
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В Челябинске раскрыта схема хищений при организации питания в школах и социальных учреждениях, принёсшая злоумышленникам более 90 миллионов рублей. Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски по местам жительства и работы подозреваемых, в том числе в муниципальном акционерном обществе «Уральский комбинат питания», сообщили URA.ru в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По данным следствия, ряд организаций, включая «Уральский комбинат питания», «Детское общественное питание — ДОП», «Комбинат питания», «Кардинал», «Диалогплюс» и несколько индивидуальных предпринимателей, вступили в тайный сговор. Их целью было обеспечить победу определённой компании на торгах и предотвратить снижение цен. Для этого они создавали видимость конкуренции, подавая фальшивые заявки. Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы подтвердило факт сговора, оценив полученную участниками прибыль в более чем 90 миллионов рублей.
Контракты заключались с учреждениями, находящимися в подчинении администрации Челябинска. Всего в период с 2022 по 2024 год было совершено 27 закупок. Нарушения выявились в результате совместных проверок ФСБ и УФАС. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье о незаконном ограничении конкуренции.
В ходе обысков изъяты денежные средства, предметы и документы, указывающие на причастность к преступлению. Ведётся дальнейшее расследование.
А ранее Life.ru рассказывал, что уголовное преследование бывшего первого замглавы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова связано с присвоением крупных сумм, оцениваемых в миллиарды рублей. Ущерб от предполагаемых хищений, которые расследуются в рамках дела против бывшего высокопоставленного чиновника Росгвардии Виктора Стригунова, исчисляется несколькими миллиардами. Генерал-полковник был взят под стражу в начале текущего месяца, что спровоцировало внутреннее расследование в Росгвардии. Стригунову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере – 66 миллионов рублей.