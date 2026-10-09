Хлопок среди ночи спас семью в Махачкале: Зарядка Apple вспыхнула у кровати подростка

В Махачкале ночью загорелся и начал плавиться зарядный блок для iPhone в комнате, где спал 17-летний подросток. Об этом рассказала SHOT Проверке местная жительница по имени Сагита.

Зарядка Apple вспыхнула в розетке. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам женщины, это был оригинальный адаптер Apple. Он внезапно вспыхнул, пока её сын спал в своей комнате.

В Дагестане ночью загорелась зарядка от iPhone в комнате со спящим подростком. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Беду предотвратил громкий хлопок. От него проснулся муж Сагиты. Мужчина заметил огонь и успел его потушить, не дав пламени перекинуться дальше. Сам смартфон iPhone 14 Pro Max, который был подключён к зарядке, остался цел.

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