Монитор задымился прямо перед лицом пассажира посреди полёта в Москву

В салоне пассажирского Boeing, следовавшего по маршруту Южно-Сахалинск — Москва, произошло задымление мультимедийной системы. На борту воздушного судна находились 429 человек, узнал SHOT.

В этот момент Boeing находился на крейсерской высоте около десяти километров. Люди первыми почувствовали резкий запах тлеющей проводки, после чего между рядами начал быстро распространяться едкий дым.

Источником задымления оказался монитор развлекательного комплекса, встроенный в спинку одного из кресел. Ситуация угрожала безопасности людей, однако команда среагировала мгновенно.

Бортпроводники решили ситуацию с помощью штатного огнетушителя. Одновременно пилоты полностью обесточили мультимедийный комплекс и салонные розетки для предотвращения коротких замыканий.

Несмотря на случившееся ЧП, экипаж принял решение следовать дальше. Воздушное судно штатно завершило маршрут и благополучно приземлилось в столичном аэропорту.

После посадки самолёт передали техническим службам. Инженеры оперативно демонтировали неисправные детали, заменив блок питания сидений и пострадавший разъём.

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