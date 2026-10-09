Во Внуково 15 самолётов перенаправили на запасные аэродромы

Ограничения на приём и выпуск самолётов во Внуково продолжают действовать спустя более двух часов после их введения. За это время 15 направлявшихся в аэропорт лайнеров пришлось отправить на другие аэродромы, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Во Внуково начали возвращать в терминал пассажиров тех рейсов, которые должны были вылететь, но не успели сделать это до начала ограничений. При этом возможность высадки людей из самолёта определяет перевозчик. В аэропорту подчеркнули, что обстановка внутри воздушной гавани остаётся спокойной.

ТАСС также сообщал о перенаправлении рейсов и в других московских аэропортах. В частности, четыре самолёта, летевшие в Домодедово из Душанбе, Еревана, Калининграда и Сочи, приземлились в Казани и Шереметьево. Во Внуково до этого уже сообщали о 11 бортах, ушедших на запасные аэродромы.

Ранее Life.ru писал, что три пассажирских самолёта, летевших из Турции в Москву, изменили курс из-за временного закрытия аэропорта Внуково. Два самолёта, вылетевшие из Антальи, уже пересекли польскую границу, когда пилоты получили указание изменить маршрут. Борты направились в Стамбул для промежуточной посадки. Третий самолёт, следовавший из Стамбула в Москву, также изменил курс.