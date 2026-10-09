Три самолёта, летевших в Москву, вернулись в Турцию из-за ограничений

Три пассажирских самолёта, направлявшихся из Турции в Москву, не смогли продолжить полёт к столичным аэропортам и изменили курс. Причиной стали временные ограничения на работу аэропорта Внуково, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Два борта, вылетевшие из Антальи, уже находились над Польшей, когда экипажи получили решение изменить маршрут. Самолёты направились в Стамбул, где предусмотрена временная посадка. Ещё один борт, следовавший из Стамбула, также развернулся.

Ограничения затронули не только Внуково. Росавиация ранее сообщила о временных мерах по приёму и выпуску самолётов во Внуково, Домодедово и Жуковском. В ведомстве объяснили их необходимостью обеспечить безопасность полётов.

Ранее в США военный конвертоплан MV-22B Osprey совершил жёсткую посадку и загорелся в американском штате Северная Каролина. Один морской пехотинец получил ожоги и был госпитализирован. Это случилось утром 8 октября в лесу Блейден-Лейкс. На борту вертолёта находились четверо морпехов. Ожоги получил один из них. Его эвакуировали в специализированный медицинский центр в Чапел-Хилле.