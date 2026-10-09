Королева Таиланда Сутхида Вачиралонгкорн впервые самостоятельно подняла в воздух одноместный истребитель JAS 39C Gripen. Полёт прошёл 8 октября на базе ВВС Wing 7 в провинции Сураттхани, сообщает The Nation Thailand.

Королева Таиланда впервые самостоятельно подняла в воздух истребитель Gripen. Видео © X / wuthi11_

Перед вылетом Сутхида получила инструктаж, лично провела предполётную проверку самолёта и вырулила на полосу № 22. В кабине одноместного JAS 39C она находилась одна. За взлётом и посадкой наблюдал её супруг — король Маха Вачиралонгкорн.

После успешного завершения полёта монарх встретил жену с букетом цветов и вручил ей золотую нашивку Gripen Order Golden Patch. Такой знак получают пилоты, летавшие на истребителях семейства Gripen. По данным AeroTime со ссылкой на королевский двор, Сутхида стала первой женщиной — пилотом Gripen в Таиланде.

К самостоятельному вылету королева готовилась по программе ВВС Таиланда: проходила занятия на тренажёре и летала с инструктором на двухместном JAS 39D. На этой модификации она успела провести в воздухе 10 часов 13 минут.

Общий налёт Сутхиды на самолётах разных типов превышает 1188 часов. В её послужном списке Cessna T-41, CT-4E, Pilatus PC-9, Piper PA-34 Seneca, а также Boeing 737-400 и 737-800.

Ранее королева неоднократно выполняла обязанности второго пилота вместе с мужем. Во время государственного визита в Бутан в 2025 году король управлял самолётом, а Сутхида была вторым пилотом при полёте в аэропорт Паро, известный сложными условиями для взлёта и посадки.

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