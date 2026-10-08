Bloomberg: Китай заполучил детали истребителя F-35 из-за ошибки службы доставки

Запчасти от американского истребителя пятого поколения F-35 оказались в распоряжении Китая из-за ошибки сотрудника службы доставки UPS. Как выяснил Bloomberg, работник пропустил письмо с предупреждением не отправлять груз через Гонконг.

Посылка следовала из Австралии в США. В ней находились фонарь кабины F-35 и створка отсека вооружения, снятые с австралийского военного самолёта и направленные на проверку, ремонт либо утилизацию. Детали имеют покрытие из радиопоглощающего материала, используемого в технологии малозаметности самолёта.

Изначально груз планировали доставить в Сан-Франциско через Южную Корею и Тайвань. Однако отправка задержалась, и сотрудник UPS решил изменить маршрут, чтобы сократить время доставки. При этом он не заметил письмо логистической компании DSV со списком стран и территорий, через которые такие комплектующие нельзя перевозить.

Ограничение было связано с американскими правилами международной торговли оружием ITAR. Они в том числе призваны не допустить попадания чувствительных военных технологий США в распоряжение государств, которым Вашингтон ограничивает доступ к ним.

После перенаправления посылки в Гонконг её получили китайские власти. Пентагон подтвердил проблему с перевозкой комплектующих и заявил, что вместе с американскими ведомствами и промышленными партнёрами пытается вернуть детали и выяснить обстоятельства произошедшего.

Инцидент также расследуют в Конгрессе США. При этом официальных данных о том, изучали ли китайские специалисты попавшие к ним компоненты F-35 или получили ли доступ к связанным с ними технологиям, нет.

Ранее Life.ru писал, что более половины находящихся у Украины истребителей F-16 оказались небоеспособны из-за задержек с техническим обслуживанием в Бельгии. Украина зависит от западных подрядчиков при обслуживании американских самолётов, а затянувшийся ремонт привёл к тому, что большая часть парка сейчас не может выполнять боевые задачи.