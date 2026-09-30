WSJ: Более половины украинских F-16 оказались небоеспособны

Более половины находящихся у Украины истребителей F-16 оказались небоеспособны из-за задержек с техническим обслуживанием в Бельгии. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Украина зависит от западных подрядчиков при обслуживании американских самолётов, а затянувшийся ремонт привёл к тому, что большая часть парка сейчас не может выполнять боевые задачи. WSJ называет ситуацию критической на фоне активного применения реактивных беспилотников.

Техническим обслуживанием украинских F-16 занимается в том числе бельгийская Sabena Engineering. Стандартная комплексная проверка самолёта в США обычно занимает от двух до шести недель, тогда как в Бельгии процедура может растягиваться значительно дольше.

Среди причин называются нехватка комплектующих и повышенная нагрузка на машины. Проблема возникла на фоне новых поставок самолётов.

Ранее Life.ru сообщал, что Бельгия договорилась передать Украине ещё три истребителя F-16 до конца года. Киев рассчитывает получить самолёты по ускоренной процедуре, а также уже получил от Бельгии и других стран дополнительные боеприпасы для этих машин. Поставки идут параллельно с переходом бельгийских ВВС на более новые F-35.