Зеленский сообщил о договорённости с Бельгией по передаче трёх F-16

Украина договорилась с Бельгией о передаче трёх истребителей F-16 до конца 2026 года, заявил Владимир Зеленский. По его словам, Киев рассчитывает получить самолёты по ускоренной процедуре.

«Есть важная договорённость с Бельгией о передаче нам трех истребителей F-16 до конца этого года. Будем осуществлять получение этих самолетов по ускоренной процедуре», — написал Зеленский в своём телеграм-канале.

Он также заявил, что Украина уже получила срочные поставки боеприпасов для F-16 от Бельгии и других стран, в том числе Испании. Зеленский связал необходимость дальнейших поставок с защитой от воздушных атак и поблагодарил премьер-министра Бельгии Барта де Вевера и правительство страны за поддержку Украины.

Ранее Life.ru сообщал об ускорении перехода бельгийских ВВС с F-16 на F-35. В сентябре на бельгийскую авиабазу Флоренн прибыли новые F-35A. Темпы получения этих самолётов назывались одним из факторов, от которых зависит освобождение бельгийских F-16 для передачи Украине.