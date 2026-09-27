В Турции заявили об ожидании поставок F-16 от США
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Турция ожидает от США конкретных шагов по поставкам истребителей F-16. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в турецком правительстве.
По словам собеседника агентства, Анкара продолжает переговоры с Вашингтоном и рассчитывает на положительный результат.
«Знаете, мы ожидаем конкретных действий от американской стороны по этому вопросу. Сумма уже выплачена, однако поставки пока не выполнены. Сейчас переговоры продолжаются, и мы ожидаем положительного результата», — заявил источник.
Речь идёт о соглашении по поставкам и модернизации американских истребителей F-16 для турецких ВВС. Власти Турции ранее неоднократно поднимали вопрос о сроках реализации договорённостей.
Анкара рассчитывает получить от Вашингтона дальнейшие шаги по выполнению контракта.
Поставки американских истребителей F-16 остаются одним из ключевых вопросов в военно-техническом сотрудничестве Турции и США. Ранее Life.ru писал, что Госдеп США одобрил возможную продажу Анкаре 40 новых F-16 и модернизацию 79 уже имеющихся самолётов на сумму около 23 миллиардов долларов. Позже стало известно, что Конгресс США одобрил сделку по поставке Турции новых истребителей и комплектов модернизации. Переговоры по контракту продолжались несколько лет на фоне разногласий между Вашингтоном и Анкарой из-за других оборонных проектов.
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