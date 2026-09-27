В Турции заявили об ожидании поставок F-16 от США

Турция ожидает от США конкретных шагов по поставкам истребителей F-16. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в турецком правительстве.

По словам собеседника агентства, Анкара продолжает переговоры с Вашингтоном и рассчитывает на положительный результат.

«Знаете, мы ожидаем конкретных действий от американской стороны по этому вопросу. Сумма уже выплачена, однако поставки пока не выполнены. Сейчас переговоры продолжаются, и мы ожидаем положительного результата», — заявил источник.

Речь идёт о соглашении по поставкам и модернизации американских истребителей F-16 для турецких ВВС. Власти Турции ранее неоднократно поднимали вопрос о сроках реализации договорённостей.

Анкара рассчитывает получить от Вашингтона дальнейшие шаги по выполнению контракта.