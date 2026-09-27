Фидан заявил, что сроков завершения обсуждений по С-400 нет

Конкретных сроков завершения обсуждений возможной передачи российских ЗРК С-400 из Турции третьей стране нет. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. По его словам, Анкара продолжает консультации с заинтересованными сторонами по судьбе российских комплексов.

«Мы продолжаем обсуждения со всеми сторонами по этому вопросу», — сказал Фидан журналистке Бахар Фейзан, которая выложила видео заявлений турецкого министра в соцсети Х.

На вопрос, могут ли переговоры завершиться до конца года, министр ответил, что сейчас определить сроки невозможно. По его словам, после завершения процесса общественность об этом проинформируют.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Турция не обращалась к России за разрешением вывезти поставленные ей комплексы С-400 за пределы страны. Он пояснил, что контракт содержит обязательства по сертификату конечного пользователя. По его словам, Анкара не может передать или переместить комплексы за границу без официального согласия Москвы.