Лавров: Россия не сомневается в искренности Турции как партнёра
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Россия не сомневается в искренности Турции как партнёра, несмотря на то что не все достигнутые между странами договорённости удалось реализовать полностью. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН.
Министр напомнил о соглашениях, заключённых Москвой и Анкарой во второй половине 2010-х годов. Они касались, в частности, ситуации на севере Сирии у турецкой границы и Идлибской зоны. По словам Лаврова, часть этих договорённостей была выполнена не в том объёме, на который рассчитывали стороны.
«Не всё получается, но в искренности сомневаться нам не приходится», — подчеркнул глава российского МИД. Лавров добавил, что Москва считает турецких представителей способными договариваться и продолжает обсуждать с Анкарой спорные вопросы.
Также в ходе пресс-конференции Лавров заявил, что турецкая сторона не обращалась к России за разрешением вывезти поставленные ей комплексы С-400 за пределы страны. Министр пояснил, что контракт содержит обязательства по сертификату конечного пользователя. По его словам, Анкара не может передать или переместить комплексы за границу без официального согласия Москвы.
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