Бельгия ускоряет переход на F-35 на фоне планов по F-16 для Украины

Бельгия получила ещё три американских истребителя F-35A, приближая вывод из эксплуатации своих F-16, которые Брюссель намерен передавать Украине. Новая партия самолётов прибыла на авиабазу Флоренн, сообщает газета Le Soir со ссылкой на Минобороны страны.

Военное ведомство подтвердило поступление новых машин, однако их количество официально раскрывать не стало. По данным наблюдателей за военной авиацией и бельгийских СМИ, во Флоренн приземлились три F-35.

Таким образом, на этой авиабазе теперь находятся семь новых истребителей. Ещё один бельгийский F-35 остаётся в США и должен позднее перелететь через Атлантику, когда появится возможность обеспечить его дозаправку в воздухе.

Бельгия постепенно заменяет новым самолётом пятого поколения свой парк F-16. Именно темпы получения F-35 долгое время назывались одним из факторов, от которых зависит передача старых истребителей украинской стороне.

Переоснащение бельгийских ВВС началось осенью 2025 года, когда на базу Флоренн прибыли первые F-35. Тогда глава Минобороны Тео Франкен прямо связывал поступление новых машин с возможностью постепенно освобождать F-16 для Украины. Позже Брюссель расширил планы и объявил о намерении передать Киеву до 53 оставшихся истребителей этого типа к 2029 году. Весной 2026 года Бельгия также выделила Украине миллиард евро военной помощи и подтвердила планы по дополнительным поставкам авиационной техники и запчастей.