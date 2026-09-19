Детали для F-35 вместо США случайно отправили в Китай, идёт расследование

Секретные комплектующие для американских истребителей F-35 случайно отправили в Китай. Детали должны были вывезти из Австралии в США, но в итоге груз оказался в Гонконге. В обстоятельствах путаницы разбирается Конгресс, сообщила Politico.

«Этим летом секретные технологии истребителя F-35 неожиданно были перенаправлены в Гонконг, что вызвало расследование в Конгрессе и повысило вероятность того, что Китай может иметь доступ к ключевым компонентам этой строго засекреченной системы вооружений», — указано в публикации.

По данным издания, груз перевозил посредник, который работал с производителем F-35 компанией Lockheed Martin. Детали отправили из Австралии в США для ремонта. Помимо прочего, в партии находились фонари кабин истребителей.

Дальше история пошла явно не по плану. Во время перевозки через Тихий океан груз изменил маршрут и оказался в Китае. Почему это произошло и где комплектующие находятся сейчас, пока неизвестно. Пентагон подтвердил, что часть деталей пропала.

Ситуацией уже занимаются американские власти. Сотрудники Пентагона и Госдепартамента рассказывали о произошедшем представителям ключевых комитетов Конгресса по вопросам национальной безопасности.

Отдельное внимание привлекли фонари кабин F-35. Они связаны с технологиями скрытности самолёта. В случае попадания таких деталей к потенциальному противнику их можно изучать и использовать для получения дополнительной информации о конструкции истребителя.

Ранее США согласовали продажу Саудовской Аравии 48 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II Joint Strike Fighter. Вместе с дополнительным оборудованием стоимость сделки оценивается в $24,3 млрд. Для каждого самолёта предусмотрены двигатели Pratt & Whitney F135-PW-100.