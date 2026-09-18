США продадут Саудовской Аравии 48 истребителей F-35 на $24,3 млрд

США согласовали продажу Саудовской Аравии 48 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II Joint Strike Fighter. Стоимость сделки вместе с сопутствующим оборудованием составит $24,3 млрд. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

В комплект поставки войдут двигатели Pratt & Whitney F135-PW-100 для каждого самолёта. Кроме того, Саудовская Аравия получит ещё один запасной двигатель. США также передадут оборудование для защищённой связи, навигации и шифрования.

Американские власти считают, что сделка укрепит безопасность Саудовской Аравии как одного из ключевых союзников США, который не входит в НАТО. В Госдепартаменте и Пентагоне также рассчитывают, что поставка повысит возможности страны по противодействию текущим и будущим угрозам.

«Сделка повысит способность Саудовской Аравии сдерживать нынешние и будущие угрозы за счёт укрепления обороны страны и улучшения оперативной совместимости с вооружёнными силами США, а также другими региональными силами и силами НАТО», — заявили в американских ведомствах.

В администрации США утверждают, что продажа F-35 не изменит военный баланс на Ближнем Востоке и не повлияет отрицательно на боеготовность американских вооружённых сил.

Ранее Финляндия начала досрочно перебрасывать заказанные у США истребители F-35 на авиабазу в Лапландии. Командование ВВС страны решило ускорить ввод новых самолётов в строй, поэтому первые машины на базу доставляют американские пилоты.