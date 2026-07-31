В Госдепе объяснили, почему Турция не может получить истребители F-35

Госдепартамент США заявил, что Турция пока не выполнила требования, необходимые для получения американских истребителей F-35. Об этом говорится в письме внешнеполитического ведомства Конгрессу от 22 июля, с которым ознакомился телеканал Fox News.

Согласно американскому законодательству, поставки F-35 Анкаре невозможны до тех пор, пока Турция не откажется от российских зенитных ракетных комплексов С-400 и связанного с ними оборудования, не подтвердит отсутствие планов на новые закупки таких систем, а также не выполнит другие требования, установленные Конгрессом.

В Госдепе при этом подчеркнули, что Вашингтон рассматривает Турцию как важного союзника по НАТО и продолжает работать с Анкарой над урегулированием остающихся разногласий.

Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что стороны продолжают искать взаимоприемлемое решение по вопросу поставок F-35. При этом он уточнил, что оборонное планирование Турции продолжается независимо от текущих споров.