С-400 стали разменной монетой: Турция ищет способ вернуться к американским F-35

Анкара продолжает искать решение, которое позволит снять ограничения, возникшие после покупки российских комплексов С-400. Одним из рассматриваемых вариантов стал их возможный реэкспорт в третьи страны. Об этом сообщила газета Türkiye со ссылкой на главу Минобороны Яшара Гюлера.

Обсуждения проходят в рамках военно-политического диалога с США. По его словам, стороны пытаются найти взаимоприемлемые решения по вопросам, которые возникли ранее. Одной из главных причин разногласий между Анкарой и Вашингтоном стала покупка Турцией российских С-400. После этой сделки страна потеряла возможность участвовать в американской программе производства истребителей пятого поколения F-35.

Сейчас турецкая сторона рассматривает возможность передачи комплексов другим государствам. Переговоры по этому вопросу ведутся с участием третьих стран, уточнил глава Минобороны. При этом Гюлер заявил, что оборонное планирование Турции продолжается независимо от текущих споров. По его словам, при подготовке решений власти учитывают как существующие вызовы, так и возможные угрозы в будущем.