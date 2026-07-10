В Госдуме не увидели рисков для отношений РФ и Турции из-за перепродажи С-400

Возможная перепродажа Анкарой российских зенитных комплексов С-400 одной из стран Персидского залива не нанесёт ущерба двусторонним отношениям. Своим мнением поделился член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.ru».

Депутат отметил, что в настоящий момент неизвестны точные условия контракта между Москвой и Анкарой и предусмотрена ли в нём возможность передачи систем третьим странам. При этом он не исключил, что все соответствующие нюансы были прописаны в договоре изначально.

«Я не думаю, что это что-то испортит. Мы не знаем сейчас условия договора, возможна ли перепродажа в третьи страны, может ли Турция перепродавать наши комплексы С-400?» — сказал Колесник.

Парламентарий добавил, что при соблюдении достигнутых договорённостей подобная практика является обычной в рамках военно-дипломатических отношений между государствами и не должна вызывать излишнего беспокойства.