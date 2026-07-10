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10 июля, 10:06

В Госдуме не увидели рисков для отношений РФ и Турции из-за перепродажи С-400

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Возможная перепродажа Анкарой российских зенитных комплексов С-400 одной из стран Персидского залива не нанесёт ущерба двусторонним отношениям. Своим мнением поделился член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.ru».

Депутат отметил, что в настоящий момент неизвестны точные условия контракта между Москвой и Анкарой и предусмотрена ли в нём возможность передачи систем третьим странам. При этом он не исключил, что все соответствующие нюансы были прописаны в договоре изначально.

«Я не думаю, что это что-то испортит. Мы не знаем сейчас условия договора, возможна ли перепродажа в третьи страны, может ли Турция перепродавать наши комплексы С-400?» — сказал Колесник.

Парламентарий добавил, что при соблюдении достигнутых договорённостей подобная практика является обычной в рамках военно-дипломатических отношений между государствами и не должна вызывать излишнего беспокойства.

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Напомним, в адрес Турции поступали предложения либо передать российские С-400 третьей стороне, либо разместить их на совместное хранение с США, однако Москва предупредила, что любой подобный шаг станет нарушением действующих контрактных ограничений. Сами комплексы с 2019 года находятся в распоряжении Анкары. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тему возможной продажи Турцией российских ЗРК С-400 крайне чувствительной, отметив, что Москва уже вела и намерена продолжать соответствующие консультации с Анкарой.

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Анастасия Никонорова
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