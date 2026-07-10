Песков назвал тему возможной продажи С-400 Турцией сверхчувствительной

Тема возможной продажи Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 относится к категории сверхчувствительных вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва уже обсуждала этот вопрос с Анкарой и продолжит контакты с турецкой стороной.

«У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу», — сказал Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном изменении статуса российских комплексов С-400, поставленных Турции. Сделка по их приобретению стала одним из наиболее обсуждаемых военно-технических проектов между Москвой и Анкарой и вызвала резкую реакцию со стороны США. Турции даже предложили нарушить контракт с Россией и передать США свои С-400. После этого сообщалось, что стороны обсуждают передачу С-400 одной из стран Персидского залива.

Поставка С-400 Турции в 2019 году привела к ухудшению отношений Анкары и Вашингтона в сфере обороны. США исключили Турцию из программы производства истребителей F-35, объясняя решение опасениями по поводу совместимости российских систем с инфраструктурой НАТО.