Военный эксперт раскрыл, кому Турция может продать российские С-400

Передача Турцией российских ЗРК С-400 одной из стран Персидского залива невозможна без согласования с Москвой. Такое мнение «Газете.ru» высказал военный аналитик Юрий Кнутов.

По его словам, Анкара не имела бы права на сделку без согласия РФ. Вариант с передачей комплексов США, обсуждавшийся на саммите НАТО, был бы гораздо хуже. К тому же Турция ещё два года назад заявляла о намерении вернуть С-400 или найти другое решение, чтобы вновь участвовать в программе F-35.

Российские комплексы, по мнению эксперта, Анкаре «не пригодились», а желание вернуться к американским истребителям подталкивает её к продаже. Наиболее вероятные покупатели — ОАЭ или Катар.

Ранее сообщалось, что Турция и США обсуждали передачу С-400 одной из стран Персидского залива. По данным Hürriyet, подобный сценарий рассматривается как один из способов снять американские санкции, введённые против Анкары по закону CAATSA, а также вернуть страну в программу производства и закупки истребителей F-35.