Hürriyet: Турция и США обсуждают передачу С-400 одной из стран Персидского залива

Турция и США обсуждают возможность передачи российских зенитных ракетных комплексов С-400 одной из стран Персидского залива. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По данным издания, такой сценарий рассматривается как один из способов снять американские санкции, введённые против Анкары по закону CAATSA, а также вернуть страну в программу производства и закупки истребителей F-35.

Как утверждает Hürriyet, Вашингтон настаивает, что С-400 не должны оставаться ни на территории Турции, ни на вооружении её армии. Ранее стороны обсуждали и другие варианты, включая хранение комплексов под контролем США, их частичный демонтаж или перевод в неактивное состояние.

Однако, как отмечает газета, американские власти сочли эти предложения недостаточными с точки зрения собственного законодательства. Поэтому сейчас наиболее вероятным вариантом считается продажа систем третьему государству.

При этом реализовать такой сценарий без участия Москвы не получится. По условиям соглашения о конечном пользователе передача С-400 другой стране требует согласия России.

Контракт на поставку комплексов Турция подписала в 2017 году. После получения первых систем в 2019 году США исключили Анкару из программы F-35, а в конце 2020 года ввели против неё санкции по закону CAATSA.

Ранее Турции предложили передать российские С-400 третьей стране или разместить на совместное хранение с США, однако Москва предупредила, что это нарушит контрактные ограничения. Системы находятся в Анкаре с 2019 года.