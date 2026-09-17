Финляндия досрочно перебрасывает американские F-35 на авиабазу в Лапландии

Финляндия начала досрочную переброску заказанных у США истребителей F-35 на авиабазу в Лапландии. Как пишет финское издание Iltalehti, командование ВВС поставило задачу как можно быстрее ввести новые машины в строй, поэтому первые самолёты доставляют на базу американские пилоты. Финские лётчики, прошедшие подготовку в качестве инструкторов на авиабазе Эббинг в Арканзасе, тем временем возвращаются в Лапландию.

По данным издания, речь идёт о первых F-35, которые поступают в распоряжение финских ВВС в рамках крупного контракта с США. Финляндия заказала у США 64 истребителя F-35A, выбрав их в 2021 году для замены устаревающих F/A-18 Hornet.

Ранее Life.ru писал, что Швеция решила усилить военное сотрудничество с Финляндией и направить туда истребители Gripen и военные корабли для патрулирования районов у границы с Россией. В Минобороны Финляндии заявили, что шведские силы помогут усилить контроль за воздушным пространством и высвободить финские подразделения для реагирования на возможные нарушения. Кроме того, Стокгольм может предоставить Хельсинки наземные средства борьбы с беспилотниками, а совместная операция, как ожидается, продлится как минимум до конца 2026 года.