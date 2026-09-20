Один из закупленных Финляндией F-35 застрял на Азорских островах из-за поломки
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Один из закупленных Финляндией американских истребителей F-35 не смог продолжить перелёт из США и остался на Азорских островах из-за технической неисправности. Об этом сообщает Yle со ссылкой на начальника штаба финских ВВС Аки Пуустинена.
Во время запуска двигателя система бортовой диагностики предупредила о возможной неисправности авионики — электронного оборудования самолёта. Истребитель входил в группу из шести финских и бельгийских F-35, следовавших через Атлантику с промежуточной посадкой на Азорах. В результате до Финляндии добрались два из трёх предназначенных для страны самолётов.
Необходимую запчасть планируют доставить на острова в ближайшее время. Отправлять отремонтированный истребитель отдельно сочли нецелесообразным, поскольку трансатлантический перелёт требует сопровождения самолётами-заправщиками. F-35 присоединится к следующей перегоняемой группе.
Ранее Life.ru сообщал, что Бельгия ускоряет переход на истребители F-35 на фоне планов по передаче Украине самолётов F-16. Обновление авиапарка позволит бельгийским ВВС постепенно отказаться от эксплуатации устаревающих машин.
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