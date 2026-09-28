В России стартовала сборка лётного прототипа истребителя Су-75 Checkmate

Разработка Су-75 Checkmate перешла на этап сборки лётного прототипа. «Ростех» объявил о подготовке производства первых образцов, а тестовый полёт ожидается в ближайшей перспективе. Об этом в программе в эфире Zvezdanews рассказал руководитель аналитического центра «Сафир» Алексей Богатырев.

Одним из ключевых преимуществ российского истребителя перед американским F-35A он назвал стоимость. Су-75 обойдётся в 25–30 миллионов долларов против 82 миллионов. Полёт Checkmate, как ожидается, будет дешевле в шесть-семь раз. При этом особенно затратной стороной эксплуатации F-35A аналитик считает обслуживание.

Разницу в лётных характеристиках специалист также оценил в пользу российской разработки. По его словам, Су-75 рассчитан на скорость до двух Махов и высоту полёта до 16,5 тысячи метров. У F-35A скорость ограничена 1,6 Маха, что эксперт связал с большим весом самолёта. Отдельно он выделил возможность крейсерского полёта Су-75 без форсажа, что даст преимущество в ближнем воздушном бою.

Ранее ВКС России получили новую партию Су-57 в обновлённом техническом облике. Перед передачей военным РФ самолёты прошли заводские испытания и проверки в различных режимах. В ОАК сообщили, что машины совершенствуют с учётом опыта боевого применения.