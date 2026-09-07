Хмара и Драпатый обсудили с советниками Франции, ФРГ и Британии поддержку Киева

Украина рассчитывает на усиление поддержки со стороны Франции, Германии и Великобритании для снижения военного потенциала России. Об этом заявили в Минобороны Украины после встречи украинских представителей с советниками по национальной безопасности трёх европейских стран.

В переговорах приняли участие министр обороны Украины Евгений Хмара, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, а также советники Франции, Германии и Великобритании Эммануэль Бонн, Гюнтер Зауттер и Джонатан Пауэлл.

Украинская сторона проинформировала европейских партнёров о ситуации на линии боевого соприкосновения, стратегии и действиях ВСУ, уделив особое внимание восточному направлению.

На встрече также обсуждались потребности Украины в средствах, которые, по утверждению украинского Минобороны, должны снизить российские возможности продолжать боевые действия. Отдельное внимание уделили ударам вглубь территории России и усилению санкционного давления. В Киеве считают такие меры одним из инструментов для ограничения возможностей российской экономики.

Украинская сторона также представила европейским партнёрам свои приоритеты в сфере противовоздушной обороны. В частности, речь шла об ускорении проекта FREYJA, направленного на усиление защиты от баллистических угроз, и необходимых для его завершения ресурсах.

Кроме того, на переговорах обсудили сотрудничество в так называемом когнитивном домене — сфере, связанной с информационной средой, восприятием и общественными представлениями. Киев заявил о готовности развивать соответствующие проекты совместно с партнёрами.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может обсудить с Владимиром Зеленским итоги переговоров с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Данное заявление сделала представитель ЕК Паула Пиньо во время брифинга в Брюсселе.