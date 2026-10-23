Ходорковский*, Шульман* и Чичваркин* оказались среди первых фигурантов нового реестра Минюста

Михаил Ходорковский*, Екатерина Шульман*, Евгений Чичваркин* и Леонид Гозман* оказались среди первых фигурантов нового реестра Минюста России. В список включают граждан, которые находятся за границей, уклоняются от назначенного наказания и подпадают под временные ограничительные меры.

Всего в перечне, согласно опубликованным сведениям, появились данные 12 человек. В отношении включённых в него россиян могут заблокировать счета и имущество, ограничить сделки с недвижимостью и запретить регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей.

Правовую основу для таких мер создал закон, вступивший в силу 4 августа 2026 года. Он касается находящихся за рубежом граждан, которые уклоняются от исполнения вступивших в силу судебных решений по уголовным делам или отдельным административным статьям.

Среди оснований для применения ограничений — нарушение законодательства об иностранных агентах, дискредитация Вооружённых сил РФ, призывы к введению санкций против России и нарушению её территориальной целостности. При этом сам факт проживания за границей не является поводом для включения в реестр.

Список ведёт Департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния Минюста. Помимо имён фигурантов, в нём публикуются даты и места рождения, ИНН, СНИЛС, основания введения ограничений и сведения о соответствующих решениях ведомства.

Ранее Life.ru рассказывал, какие ограничения грозят россиянам, скрывающимся от наказания за рубежом. Замглавы Минюста Олег Свириденко пояснял, что закон предусматривает 14 видов ограничительных мер, включая отказ в банковских услугах и запрет на отдельные операции с имуществом. Решения о применении ограничений принимает Минюст.

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