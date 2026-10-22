Блокировка счетов и запрет на сделки: Минюст объяснил, что ждёт скрывающихся за рубежом нарушителей

В России готовятся применять новые ограничения к гражданам, которые скрываются за границей от уголовного или административного наказания. Главная задача закона — добиться исполнения судебных решений и не позволить нарушителям беспрепятственно пользоваться российскими правовыми механизмами. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.

«Это не избыточность и не нарушение конституционных прав, а обоснованное восстановление законности и справедливости», — подчеркнул замминистра.

Свириденко привёл пример человека, который покинул Россию после вступления обвинительного приговора в силу, но продолжает пользоваться возможностями, предоставляемыми российским законодательством. По словам чиновника, новый механизм должен препятствовать подобным ситуациям.

Закон предусматривает 14 видов временных ограничений. В частности, лицам, включённым в специальный список Минюста, могут заблокировать денежные средства, отказать в кредитах и дистанционном банковском обслуживании. Также предусмотрены ограничения на регистрацию недвижимости и автомобилей, получение государственных услуг и совершение сделок по доверенности.

Доходы граждан, попавших под действие закона, будут поступать на специальные рублёвые счета. При этом сами ограничения не распространяются автоматически на всех россиян, живущих за рубежом. Для их применения необходимо подтвердить уклонение от исполнения назначенного наказания и нахождение человека за пределами страны.

«В этом федеральном законе фактически мы видим воплощение фундаментального конституционного принципа: права и свободы человека неразрывно связаны с его обязанностями», — пояснил Свириденко.

Замминистра также допустил, что после начала практического применения закона отдельные положения могут потребовать корректировки. По его словам, это необходимо для согласования нового механизма с другими нормами российского законодательства.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин создал межведомственную комиссию по вопросам ограничений для скрывающихся за рубежом нарушителей. Она рассматривает вопросы применения и отмены таких мер, а решение о включении человека в соответствующий список принимает Минюст.