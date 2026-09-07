Путин создал комиссию против скрывающихся за рубежом преступников и нарушителей

Президент России Владимир Путин создал межведомственную комиссию, которая будет заниматься применением временных ограничительных мер в отношении правонарушителей и преступников, скрывающихся за границей. Соответствующий указ опубликован 7 сентября.

Комиссия будет рассматривать вопросы применения и отмены ограничений для лиц, которые находятся за пределами России и уклоняются от исполнения назначенного им наказания.

Решение о введении таких мер принимает Минюст России. Речь идёт о людях, в отношении которых вступил в силу обвинительный приговор либо подтверждено уклонение от исполнения уголовного или административного наказания, а также факт нахождения за рубежом.

Для таких граждан предусмотрен целый ряд ограничений. В частности, им могут заморозить денежные средства и другое имущество, ограничить регистрацию недвижимости, возможность пользоваться водительскими правами, получать отдельные государственные услуги в электронном виде и проводить определённые операции через банки.

Кроме того, для близких родственников человека, попавшего под ограничения, может быть установлена ежемесячная гуманитарная выплата. Её размер определит правительство по согласованию с Центробанком, а источником средств станут замороженные активы самого нарушителя.

Ранее Life.ru подробно разбирал новый закон о мерах против россиян, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения наказания. В частности, рассказывалось о возможной заморозке счетов и имущества, ограничении сделок с недвижимостью, доступа к банковским приложениям и Госуслугам. При этом сам факт проживания за рубежом основанием для таких мер не является — ограничения применяются при соблюдении предусмотренных законом условий.