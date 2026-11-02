Россияне могут использовать латинские буквы при оформлении личной подписи в паспорте. Законодательство не обязывает граждан расписываться исключительно кириллицей и не устанавливает конкретный алфавит для этой процедуры. Об этом РИА «Новости» рассказала юрист, член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России и МГЮА имени Кутафина Лилия Василенко.

«Использовать латинские буквы в подписи для паспорта можно, так как положение о паспорте гражданина РФ и регламент МВД по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене такого документа не устанавливают, на каком языке и какими символами она должна быть выполнена», — пояснила специалист.

По словам Василенко, главное требование заключается в том, чтобы гражданин поставил подпись собственноручно. При этом росчерк не должен выходить за пределы специально отведённого для него поля.

Таким образом, при получении российского паспорта необязательно использовать русские буквы. Гражданин может выбрать привычное ему написание, в том числе с применением латиницы.

Действующее положение о паспорте РФ, утверждённое постановлением правительства № 2267, также предусматривает, что подпись в документе должна графически соответствовать подписи в заявлении на его выдачу или замену. Расписываться необходимо ручкой с чёрными или синими чернилами.

При этом использование латинских букв не означает, что остальные сведения в российском паспорте можно оформлять на иностранном языке. Документ заполняется на русском языке, а возможность свободного выбора символов касается именно личной подписи.

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