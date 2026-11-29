Самолёт, летевший из Красноярска в Москву, экстренно приземлился в Новосибирске из-за агрессивного пассажира, который попытался открыть аварийный выход прямо во время полёта. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание дебошира в аэропорту Новосибирска. Видео © Telegram / Ирина Волк

Переполох на борту устроил 40-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Он громко матерился, мешал другим пассажирам и игнорировал требования бортпроводников прекратить дебош.

После вынужденной посадки в аэропорту Толмачёво на борт лайнера поднялись сотрудники транспортной полиции. Чтобы усмирить нарушителя, правоохранителям пришлось применить физическую силу и спецсредства.

Мужчину доставили в дежурную часть и составили на него административный протокол по статье 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения на транспорте). Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.