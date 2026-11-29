Хотел открыть дверь в полёте: Авиадебошира задержали после экстренной посадки в Новосибирске
Самолёт Красноярск — Москва экстренно сел из-за дебошира у аварийного выхода
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Самолёт, летевший из Красноярска в Москву, экстренно приземлился в Новосибирске из-за агрессивного пассажира, который попытался открыть аварийный выход прямо во время полёта. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержание дебошира в аэропорту Новосибирска. Видео © Telegram / Ирина Волк
Переполох на борту устроил 40-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Он громко матерился, мешал другим пассажирам и игнорировал требования бортпроводников прекратить дебош.
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