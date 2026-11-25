В московском аэропорту Шереметьево временно приостановили вылеты самолётов из-за пассажира, который решил пешком прогуляться по территории аэродрома. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошёл ранним утром 25 ноября. По данным канала, после прибытия одного из рейсов пассажир не стал садиться в автобус, доставляющий людей к терминалу, и самостоятельно отправился по территории аэропорта.

Нарушителя заметили на рулёжной дорожке, когда он направлялся в сторону взлётно-посадочной полосы. Пассажира оперативно задержали и передали сотрудникам полиции. После этого, по информации Baza, вылеты возобновились.

Официальных комментариев аэропорта и правоохранительных органов пока не поступало.

Подобные происшествия в Шереметьево случались и раньше. В августе Life.ru сообщал, что две опоздавшие на рейс пассажирки выбежали на перрон, пытаясь догнать самолёт. Нарушительниц задержали сотрудники аэропорта.