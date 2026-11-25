Сильный снегопад нарушил расписание полётов в аэропортах Московского региона. По состоянию на 15:00 мск 25 ноября отменены 37 авиарейсов, ещё 40 задержаны более чем на два часа. Об этом говорится в сообщении Минтранса России, опубликованном Росавиацией в мессенджере MAX.

Несмотря на непогоду, Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают принимать и отправлять самолёты. К указанному времени в четырёх воздушных гаванях выполнено 538 рейсов.

Для обслуживания пассажиров и воздушных судов привлекли дополнительный персонал. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме, регулярно очищая взлётно-посадочные полосы от снега и обрабатывая их реагентами.

В Минтрансе также напомнили авиакомпаниям об обязанности предоставлять пассажирам задержанных рейсов напитки, питание и при длительном ожидании — размещение в гостинице в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Работа столичного авиаузла остаётся на особом контроле Минтранса, Росавиации и Ространснадзора. Пассажирам рекомендуется проверять статус рейсов перед выездом в аэропорт.

Напомним, накануне Шереметьево ограничило количество взлётов и посадок из-за снегопада. Непогоду в столичный регион принёс балканский циклон Wilka.

О том, когда закончится снегопад в Москве и какой будет погода в ближайшие дни, Life.ru рассказал в отдельном материале.