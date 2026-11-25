Первый серьёзный снегопад может обернуться переломами, ушибами и растяжениями даже для тех, кто привык уверенно передвигаться по городу. Организм ещё не успел адаптироваться к изменившимся погодным условиям, а привычка торопиться значительно повышает риск падений. Как пережить начало зимы без визита в травмпункт, Life.ru рассказал врач-остеопат Александр Евдокимов.

Первый снег — всегда травмоопасная пора. Потому что голова еще не перестроилась к тому, что изменились условия покрытия. Люди могут спешить по привычке, еще не успев адаптироваться, и в ситуациях, где раньше было комфортно и быстро, теперь могут попадать в неловкие ситуации. Александр Евдокимов Врач - остеопат

По словам врача, на скользких участках необходимо снижать скорость, останавливаться, проверять поверхность и по возможности держаться за устойчивые опоры. Именно в первые дни после резкой смены погоды люди особенно часто получают травмы.

Среди наиболее распространённых повреждений Евдокимов выделил удары затылком при падении назад, переломы лучевой кости при попытке опереться на руку, серьёзные ушибы копчика и крестца. Также значительно увеличивается количество подвывихов голеностопных суставов и растяжений связок. Для пожилых людей особую опасность представляет перелом шейки бедра.

Чтобы снизить вероятность падения, прежде всего необходимо подобрать правильную обувь. Зимняя подошва должна иметь выраженный протектор, сохранять эластичность на морозе и обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Демисезонные кроссовки, особенно популярные среди молодёжи, зачастую не отвечают этим требованиям.

«У таких кроссовок подошва часто не пригодна для зимы: она деревенеет и становится очень скользкой», — предупредил остеопат.

Не менее важно выбирать знакомые маршруты. На привычной дороге человек знает расположение ям, неровностей и опасных участков. Особую угрозу представляют даже небольшие уклоны, припорошенные свежим снегом: под ним может скрываться лёд, заметить который заранее практически невозможно.

«Пожилым людям в первые дни снегопада я рекомендую по возможности вообще не выходить на улицу без крайней необходимости. Лучше переждать три-четыре дня дома, пока остальные люди привыкнут к новым условиям», — посоветовал Евдокимов.

Врач подчеркнул, что травму можно получить даже при соблюдении всех мер предосторожности. Например, если поскользнувшийся прохожий потеряет равновесие и заденет стоящего рядом человека. Для людей старше 65 лет подобные происшествия особенно опасны из-за повышенной хрупкости костей и риска тяжёлых переломов.

Одежда тоже играет немаловажную роль. Если человек одет слишком легко, он невольно начинает ускорять шаг, чтобы поскорее добраться до тёплого помещения. В условиях гололедицы такая спешка повышает вероятность травмы.

«Будьте предельно осторожны, никуда не торопитесь и избегайте мест массового скопления людей. Одно дело — прогулка в парке, где лежит чистый снег, и совсем другое — городские тротуары, где из-за реагентов вероятность образования гололеда намного выше», — резюмировал специалист.

Напомним, 24 ноября в Москве официально началась метеорологическая зима — на 12 дней позже климатической нормы. Среднесуточная температура воздуха опустилась до минус 0,8 градуса. Причиной обильных осадков стал балканский циклон «Вилка», который принёс в Центральную Россию снегопады и метели. Высота снежного покрова в столичном регионе, по прогнозам синоптиков, может достигнуть 11 сантиметров. До конца 25 ноября действует экстренное предупреждение МЧС о гололедице, снежных заносах и порывах ветра до 17 метров в секунду.