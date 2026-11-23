МЧС объявило экстренное предупреждение из-за сильного снегопада и метели в Москве и Подмосковье. Непогода ожидается с полудня 24 ноября до конца 25 ноября, сообщили в ведомстве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 12 часов 24 ноября и до конца суток 25 ноября в Москве ожидается снег, местами сильный, ветер с порывами до 17 м/ с, метель. На дорогах снежные заносы, гололедица», — говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Аналогичное предупреждение выпустили спасатели Московской области. Из-за ухудшения погоды автомобилистам рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию и отказаться от резких манёвров.

Особое внимание в МЧС советуют уделить выбору места для парковки. Машины лучше не оставлять рядом с деревьями, которые могут пострадать от сильного ветра.

Пешеходов призвали держаться подальше от рекламных щитов и неустойчивых конструкций. Укрываться от непогоды под деревьями также опасно.

Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении столичного Дептранса в связи с предстоящим похолоданием. Водителям рекомендовали по возможности отказаться от личных автомобилей 24 и 25 ноября, отдавая предпочтение метро, МЦК и МЦД.